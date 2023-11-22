التحقيق في مسيّرة أوكرانية استهدفت مجموعة من الصحفيين الروس في دونيتسك

أعلنت لجنة التحقيق الروسية نيتها التحقيق في إصابة مراسل قناة "روسيا-24" بوريس مقصودوف، في هجوم مسيرة أوكرانية استهدف مجموعة من الصحفيين الروس في دونيتسك ومقاطعة زابوروجيه.

وقالت لجنة التحقيق الروسية في بيان لها على قناتها في "تلغرام" إنها ستباشر التحقيقات في الهجوم الإجرامي الذي شنته قوات كييف على صحفيين روس، والذي أصيب فيه بوريس مقصودوف، مراسل قناة "روسيا- 24" التلفزيونية.

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وأضاف البيان: "سيقوم محققو لجنة التحقيق الروسية بالتحقيق في الجرائم الأخيرة التي ارتكبتها طائرات بدون طيار، تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، والتي أسفرت عن سقوط ضحايا في صفوف المدنيين في جمهورية دونيتسك ومقاطعة زابوروجيه".

وتابع البيان: "تفيد التقارير أن طائرات قوات كييف استهدفت مجموعة من الصحفيين الروس في مقاطعة زابوروجيه بذخيرة متشظية تحملها طائرة بدون طيار، وأصيب مراسل قناة "روسيا 24" بوريس مقصودوف بشظايا جراء الهجوم".

هذا وقد شنّت القوات المسلحة الأوكرانية غارة بطائرة بدون طيار على مجموعة من الصحفيين الروس الذين كانوا يعملون على إعدادا مواد صحفية حول القصف في زابوروجيه.

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من جهتها، ذكرت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق أن مراسل "روسيا- 24" بوريس مقصودوف أصيب بشظايا وتم إجلاؤه، ولا يوجد خطر على حياته.

المصدر: نوفوستي