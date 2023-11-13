الأمن الروسي ينشر اعترافات نازيّ خطط لاغتيال الصحفيين في روسيا

نشر الأمن الفدرالي الروسي اعترافات النازي مكسيم دروجينين بالتخطيط لاغتيال الصحفي الروسي فلاديمير سولوفيويف، لوقف نشاطه المؤيد للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وقال دروجينين أمام المحكمة العسكرية في الدائرة الغربية الثانية إنه خطط وباقي عناصر خليته لاغتيال الصحفيين والمشاهير المؤيدين للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وأنه تلقى التعليمات والتمويل من الخارج.

وأضاف: "برونسكي وبيلياكوف وستيبانوف خططوا لقتل سولوفيوف لأنشطته المهنية، ودعمه العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا مقابل مكافأة مالية بقيمة مليون روبل لكل منهم".

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وأعلن الأمن الفدرالي الروسي اعتقال 6 عناصر في خلية إرهابية نازية، نشطت بتوجيه وتمويل من استخبارات كييف في اغتيال الصحفيين والشخصيات الروسية المعروفة المؤيدة للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وخطط عناصر الخلية كذلك لاغتيال المدير العام للمجموعة الإعلامية "روسيا سيغودنيا" دميتري كيسيليوف، ورئيسة تحرير "روسيا اليوم" مارغريتا سيمونيان، وصحفيي VGTRK أولغا سكابييفا ويفغيني بوبوف، والمخرج تيغران كيوسايان.

كما خططوا لإحراق مقار شعب التجنيد والعربات العسكرية والسيارات المدنية والرسمية التي تحمل شارات العملية العسكرية الروسية.

المصدر: نوفوستي