تحت العنوان أعلاه، كتب فلاديمير كوجيمياكين، في "أرغومينتي إي فاكتي"، حول التفكير بالتخلص من زيلينسكي، بعدما بات وجوده مانعًا لتسوية الوضع مع روسيا.

وجاء في المقال: قال أوليغ سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق ليونيد كوتشما، إنهم سيتخلصون من زيلينسكي من أجل تسوية الصراع مع روسيا. فـ "زيلينسكي لا يستطيع التفاوض". وأوضح، رأيه بالقول: يجب تحييد القمة، وبعد ذلك سيكون هناك من يتفق على نوع من السلام المؤقت". ووفقا له، فإن فكرة إزاحة قيادة نظام كييف الحالية من أجل وقف إطلاق النار أصبحت الاتجاه السائد في أوروبا.

تعليقا على ذلك، قال الباحث السياسي بافل دانيلين:

أما بالنسبة لفكرة تنحية زيلينسكي، ففي الواقع هناك مثل هذا الاحتمال ومثل هذه الإمكانية. لأن زيلينسكي الآن لم يعد مفيدًا للغرب. حين كان هناك أمل في أن تتمكن أوكرانيا من النصر "في ساحة المعركة"، كان زيلينسكي في مكانه المطلوب. والآن بعد أن بات هذا الأمل يتلاشى، أصبحت الحاجة إليه أقل فأقل. واليوم، تهتم الولايات المتحدة بالدرجة الأولى بكيفية الخروج من الأزمة بأقل الخسائر.

ما هي السيناريوهات الأكثر ترجيحاً لإقصاء زيلينسكي؟

يمكن أن يكون هناك العديد من هذه السيناريوهات: من اتهامه بالفساد، إلى تنفيذ انقلاب، من خلال الميدان. يبدو لي أن الأرجح هو القضاء على زيلينسكي بضربة صاروخية، سوف يتم اتهام روسيا بتنفيذها، طبعًا.

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