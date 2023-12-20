للمرة الأولى.. باكستان تشتري الحبوب الروسية بالدرهم الإماراتي

استلمت باكستان كميات قياسية من الحبوب من روسيا في عام 2023، بلغت 1.4 مليون طن، وتم تسديد قيمة واردات نوفمبر لأول مرة بالدرهم الإماراتي بدلا من الدولار الأمريكي.

يتبين ذلك من بيانات للحكومة الباكستانية، حصلت عليها وكالة "نوفوستي".

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ومن المعطيات يتضح أن باكستان، استوردت بنهاية الخريف 377.2 ألف طن قمح من روسيا بقيمة 10.6 مليار روبل تقريبا.

وقد تم دفع معظم هذا المبلغ، أي حوالي 82%، بالدرهم الإماراتي، وهي الحالة الأولى من نوعها بالنسبة لتجارة الحبوب المتبادلة بين البلدين.

وبشكل عام، زودت روسيا باكستان بكمية قياسية من الحبوب في عام 2023 - ما يقرب من 1.4 مليون طن مقارنة بـ 294 ألف طن في العام الماضي.

وقبل ذلك، ووفقا للبيانات المتاحة من البلدين، كان عام 2020 عاما قياسيا للإمدادات – في تلك الفترة اشترت الشركات الباكستانية 1.2 مليون طن من الحبوب الروسية.

ويشار إلى أن الحبوب، أصبحت سلعة أخرى في عملية إلغاء الدولار في التجارة بين البلدين: على سبيل المثال، في سبتمبر، تم أول إمداد للنفط باليوان الصيني، وتم بيع الفحم طوال هذا العام مقابل الدراهم الإماراتي.

وبهذه العملات كذلك، تتم التجارة في المواد الغذائية والمواد الكيميائية والأسمدة.

المصدر: نوفوستي