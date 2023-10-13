بينها عملة عربية.. عملات تستخدمها روسيا في تجارتها استغناء عن الدولار

كشف نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك عن توجه شركات الطاقة الروسية بشكل أكبر إلى الروبل الروسي واليوان الصيني والدرهم الإماراتي والروبية الهندية في عقودها.

وقال نوفاك في مقابلة مع RT ضمن برنامج "نيوزميكر" جرت على هامش منتدى "أسبوع الطاقة الروسي" المنعقد هذا الأسبوع في موسكو إن "روسيا تستخدم الآن إلى حد كبير الروبل واليوان والدرهم والروبية".

وأضاف نائب رئيس الوزراء الروسي أنه "يتم تحديد العملة في كل عقد تجاري على حدا"، مشيرا إلى تحول تجارة روسيا بشكل كبير إلى العملة الروسية.

بعد فرض الغرب عقوبات وقيودا على روسيا، بما في ذلك على صادرات النفط والغاز، قررت روسيا التوجه إلى أسواق الدول الصديقة، بما في ذلك آسيا.

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كما تعمل روسيا على تعزيز استخدام العملات الوطنية في التعاملات التجارية، مبتعدة بذلك عن العملة الأمريكية الدولار.

المصدر: RT