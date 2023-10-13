طرحه الرئيس بوتين.. نوفاك يتحدث عن مشروع روسي ضخم تبحثه تركيا

كشف نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك عن أن الجانب التركي يبحث خارطة طريق أعدتها شركة "غازبروم" الروسية لمشروع إنشاء مركز للغاز في تركيا.

وقال نوفاك في مقابلة مع RT ضمن برنامج "نيوزميكر" جرت على هامش منتدى "أسبوع الطاقة الروسي" المنعقد هذا الأسبوع في موسكو: "هذا المشروع قيد المناقشة حاليا، وقد تم إعداد خريطة طريق وإرسالها إلى الشركاء الأتراك. وهم يقومون حاليا بدراستها".

وقبل يومين، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن مشروع إنشاء مركز للغاز الروسي في تركيا يتضمن في المقام الأول إنشاء منصة إلكترونية لتجارة الوقود الأزرق مع أوروبا.

وفي وقت سابق، صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بأن بلاده تواصل العمل على مشروع مركز الغاز حتى يصبح من الممكن عبره نقل الغاز الروسي إلى دول أوروبا.

وفكرة إنشاء مركز للغاز في تركيا، طرحها أول مرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أكتوبر الماضي، حيث اقترح على نظيره التركي رجب طيب أردوغان أن تنشئ موسكو "مركزا للغاز" في تركيا لتصدير الغاز إلى أوروبا.

المصدر: RT