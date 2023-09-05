أردوغان يكشف عن خطة لإنشاء مركز للغاز في تركيا على غرار لندن وهامبورغ

كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن وجود خطة لإنشاء مركز دولي للغاز الطبيعي في تركيا على غرار المركزين الموجودين في لندن وهامبورغ.

وأشار الرئيس التركي، خلال حديث مع صحفيين خلال رحلة العودة من سوتشي الروسية، إلى أن تركيا تعتزم مناقشة هذه الخطة مع روسيا.

وقال أردوغان: "خلال اجتماعنا مع السيد بوتين (في سوتشي) ناقشنا التعاون في مجال الطاقة بشكل مفصل، سنقوم بتنفيذ مشاريع مختلفة لنقل موارد الطاقة إلى أوروبا وإلى دول العالم عبر أراضي بلدنا. فيما يتعلق بإنشاء مركز للغاز في تركيا، سيتم إحراز تقدم في المسائل المرتبطة بنقل موارد الطاقة والتسعير".

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وأضاف الرئيس التركي: "لقد أعلنا أننا سنحول بلدنا إلى مركز للطاقة، وفي هذا الإطار نعمل على إنشاء البنية التحتية ونوفر الأموال اللازمة لذلك. وبفضل الاستثمارات في السنوات الأخيرة، سنحول تركيا إلى قاعدة غاز مهمة للجغرافيا الإقليمية. إننا نقترب خطوة خطوة من هدفنا في تحويل تركيا إلى مركز إقليمي للطاقة ومن ثم إلى مركز عالمي".

وشدد على أنقرة تعتزم الحفاظ على العلاقات التركية الروسية في مجال الطاقة، وذلك بناء على أساس المنفعة المتبادلة وبما يخدم مصالح البلدين.

وفكرة إنشاء مركز للغاز في تركيا، طرحها أول مرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أكتوبر الماضي، حيث اقترح على نظيره التركي رجب طيب إردوغان أن تنشئ موسكو "مركزا للغاز" في تركيا لتصدير الغاز إلى أوروبا.

المصدر: RT + نوفوستي