بوتين يحدد عاملا مهما يتطلبه إنشاء مركز الغاز في تركيا

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن مشروع إنشاء مركز للغاز الروسي في تركيا يتضمن في المقام الأول إنشاء منصة إلكترونية لتجارة الوقود الأزرق مع أوروبا.

إقرأ المزيد

وجاء تصريح الرئيس الروسي في كلمة ألقاها اليوم الأربعاء في الجلسة العامة لمنتدى "أسبوع الطاقة الروسي"، الذي انطلق اليوم ويستمر حتى 13 من أكتوبر الجاري.

وقال إن "مشروع تأسيس مركز للغاز في تركيا يتضمن في المرحلة الأولى وفي المقام الأول إنشاء منصة إلكترونية لتجارة الغاز مع أوروبا"، وأشار إلى وجود رغبة في أوروبا لشراء موارد الطاقة الروسية.

كذلك لفت إلى أن بلاده لا ترى وجود صعوبات كبيرة لإنشاء مركز مثل هذا، إذ أن تركيا وروسيا مهتمتان بالمشروع، كما أن أذربيجان تبدي اهتماما بالمركز.

وفي وقت سابق، صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بأن بلاده تواصل العمل على مشروع مركز الغاز حتى يصبح من الممكن عبره نقل الغاز الروسي إلى دول أوروبا.

وفكرة إنشاء مركز للغاز في تركيا، طرحها أول مرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أكتوبر الماضي، حيث اقترح على نظيره التركي رجب طيب أردوغان أن تنشئ موسكو "مركزا للغاز" في تركيا لتصدير الغاز إلى أوروبا.

المصدر: RT