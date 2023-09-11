أردوغان: تركيا تعمل على تنظيم إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده تواصل العمل في مشروع المركز التركي توزيع الغاز حتى يصبح من الممكن عبره نقل الغاز الروسي إلى دول أوروبا.

وأضاف: "نناقش مسألة الطاقة كمسألة ذات أولوية ونجري حوارا منفصلا مع محاورينا على هامش مؤتمرات القمة وفي جميع المحافل الدولية. ويستمر عملنا في إيصال الغاز الروسي إلى أوروبا عبر تركيا [مركز الغاز المستقبلي]. وسيكون بمقدور الدول الأخرى كذلك أرسال مواردها إلى السوق الأوروبية، نظرا لأن تركيا باتت مركزا عالميا للطاقة". وسيتم في المستقبل اتخاذ خطوات لإنشاء قاعدة لتجارة الغاز الطبيعي في تركيا".

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وشدد أردوغان على أن "أسعار الغاز العالمية، ستتحدد في تركيا، وخاصة مع الأخذ في الاعتبار الخطوات المحددة التي سنتخذها. ناقشنا مسألة إنشاء مركز للغاز الطبيعي في تركيا مع [الرئيس الروسي فلاديمير] بوتين في سوتشي. ما يقرب من 40-50% من الغاز الذي يدخل تركيا سوف يلبي احتياجات تركيا، لكن أوروبا تتوقع الآن منا الغاز الطبيعي. هنغاريا تتوقع كذلك استلام الغاز من تركيا".

المصدر: تاس