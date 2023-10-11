بمشاركة بوتين والسوداني.. انطلاق الجلسة العامة لمنتدى "أسبوع الطاقة الروسي"

ألقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كلمة اليوم الأربعاء في الجلسة العامة لمنتدى "أسبوع الطاقة الروسي"، تناولت مختلف التحديات التي تواجهها سوق النفط العالمية.

وفيما يلي أبرز تصريحات الرئيس الرئيس:

بوتين: يجتمع بهذا المنتدى شركات رائدة وخبراء من كل أنحاء العالم لتقييم آفاق الطاقة العالمية.

بوتين: استهلاك الطاقة الكهربائية في روسيا ينمو ما يعد دليلا على نمو الاقتصاد.

بوتين: لا بد من السيادة الاقتصادية بمجالي الطاقة والتجارة على خلفية تعرض الاقتصاد لتغيرات جذرية.

بوتين لشركات النفط الوطنية: الأولوية هي تلبية الطلب في سوق المحروقات المحلية.

بوتين: من خلال مشروع الضبعة نساعد مصر على تحقيق الاستقلال في مجال الطاقة.

بوتين مؤكدا: بناء محطة الطاقة النووية الروسية في مصر يتم قبل الجدول المحدد.

بوتين: لا يوجد منافس للصناعة النووية الروسية إذ تبني روسيا 22 وحدة طاقة في آن واحد في مختلف البلدان.

بوتين: الاقتصاد العالمي يتحرك نحو نموذج متعدد الأقطاب.

بوتين: دول الاتحاد الأوروبي تحاول التخلي تماما عن موارد الطاقة الروسية ونتيجة لذلك أصبح اقتصاد هذه الدول بأكمله عند مؤشر الصفر.

وفيما يلي أبرز تصريحات رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني:

بدوره أشار رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، خلال مشاركته في الجلسة العامة من المنتدى، إلى التقدم الذي أحرزه العراق في مجال الطاقة المتجددة.

السوداني: العراق قطع شوطا في مجال الطاقة المتجددة

السوداني: تعاوننا في مجال الطاقة ومواجهة التحديات خطوات ستوفر الرفاه والتقدم لبلداننا.

وانطلقت في العاصمة الروسية موسكو اليوم فعاليات وأنشطة المنتدى الدولي السادس "أسبوع الطاقة الروسي"، والذي سينعقد حتى 13 من أكتوبر الجاري.

والموضوع الرئيسي للمنتدى هذا العام هو "الواقع الجديد للطاقة العالمية"، ويغطي الحدث مجموعة واسعة من المواضيع وبشكل تقليدي تطال القضايا الرئيسية لقطاع الطاقة العالمية: التحديات التي تواجه أسواق النفط، ومشاكل انتقال الطاقة وحماية المناخ، والتحول الرقمي لصناعة الطاقة، وتدريب الكوادر.

المصدر: RT