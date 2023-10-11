بوتين: أوروبا تخلت عن الغاز الروسي فارتفعت أسعاره بشكل كبير

قال الرئيس فلاديمير بوتين، في كلمة خلال الجلسة العامة لأسبوع الطاقة الروسي بموسكو، إن الدول الأوروبية تخلت عن الغاز الروسي، فارتفعت أسعاره بشكل كبير بعد ذلك.

وأشار بوتين إلى أن بعض شركاء روسيا السابقين في الولايات المتحدة وخاصة في أوروبا بدأوا في التخلي عن موارد الطاقة الروسية وفرض قيود.

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وأضاف: "الذين يفرضون هذه القيود يواجهون مشاكل لا يمكنهم حلها بعد. لقد تخلوا عن غازنا الطبيعي، وبدا وكأنهم فعلا تخلوا، لكن الأسعار ارتفعت ببساطة إلى السماء".

ولم يرغب الرئيس بوتين، الخوض في تفاصيل الأسعار التي "من الواضح أن تتمتع بطابع استغلالي"، وفقط ذكر مثال وصول سعر الغاز إلى 9 آلاف يورو لكل ألف متر مكعب.

وقال: "الآن يبلغ سعره حوالي 350-400 يورو. لا يهم، هو يتنقل في هذه الحدود ذهابا وإيابا. ولكن هذا أيضا كثير بالنسبة للسوق الأوروبية، وهذا سعر مرتفع".

اليوم الأربعاء انطلقت في موسكو فعاليات وأنشطة المنتدى الدولي السادس "أسبوع الطاقة الروسي"، بمشاركة الرئيس فلاديمير بوتين والعديد من الضيوف الأجانب، ومجموعة واسعة من الخبراء والمسؤولين.

المصدر: RT