بيسكوف: أسواق النفط حساسة لأحداث مثل تصاعد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، بأن أسواق النفط حساسة لأحداث مثل تصاعد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مشيرا إلى أهمية تعاون روسيا مع الشركاء في "أوبك+" في هذه الحالة.

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وقال بيسكوف للصحفيين اليوم الأربعاء: "مما لا شك فيه أن أسواق النفط العالمية تتفاعل بحساسية شديدة مع الأحداث كتلك التي تتطور حول فلسطين وإسرائيل. وبالطبع، في هذه الحالة، تنسيقنا مع شركائنا الآخرين (في أوبك+) لا يمكن المبالغة في تقدير أهميته".

كما علق بيسكوف خلال حديثه على زيارة وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان إلى موسكو، مشيرا أنها "فرصة جيدة" لمناقشة سوق النفط في ظل الأحداث التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط.

وكان وزير الطاقة السعودي قد وصل إلى العاصمة الروسية موسكو اليوم للمشاركة في فعاليات وأنشطة المنتدى الدولي السادس "أسبوع الطاقة الروسي"، الذي انطلق الأربعاء في العاصمة بمشاركة واسعة من الخبراء والمسؤولين.

وتربط روسيا والسعودية علاقات استراتيجية وتاريخية ويتعاون البلدان في سوق النفط في إطار مجموعة "أوبك+"، حيث تتخذ المجموعة خطوات لبث الاستقرار في السوق الحيوية من الاقتصاد العالمي.

المصدر: RT