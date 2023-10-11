بمشاركة الأمير عبد العزيز بن سلمان.. انطلاق منتدى "أسبوع الطاقة الروسي" في موسكو

انطلقت في العاصمة الروسية موسكو، اليوم الأربعاء، فعاليات وأنشطة المنتدى الدولي السادس "أسبوع الطاقة الروسي" بمشاركة واسعة من الخبراء والمسؤولين.

وينعقد المنتدى في قاعة المعارض المركزية "مانيج" في موسكو في الفترة من 11 حتى 13 أكتوبر الجاري، والموضوع الرئيسي للمنتدى هذا العام هو "الواقع الجديد للطاقة العالمية".

ويغطي البرنامج مجموعة واسعة من القضايا وبشكل تقليدي يطال القضايا الرئيسية لقطاع الطاقة العالمية: التحديات التي تواجه أسواق النفط، ومشاكل انتقال الطاقة وحماية المناخ، والتحول الرقمي لصناعة الطاقة، وتدريب الكوادر.

ووفقا لمؤسسة "روس كونغرس"، الجهة المنظمة للمنتدى، فإن أكثر من 2500 مشارك من أكثر من 50 دولة سيشاركون في الحدث.

ومن الشخصيات البارزة المشاركة في المنتدى، وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، الذي وصل إلى موسكو اليوم للمشاركة في "أسبوع الطاقة الروسي".

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ورحب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بالمشاركين والضيوف في المنتدى الدولي، مشيرا إلى أن التعاون الدولي في مجال الطاقة يتطور، على الرغم من الوضع الجيوسياسي.

وقال إن "المنتدى يجمع سياسيين وخبراء من روسيا ودول أجنبية لتقييم الاتجاهات والآفاق لتطوير مجمع الوقود والطاقة، وتبادل وجهات النظر حول التحديات التكنولوجية التي تواجه الصناعة، والنظر في المشاكل البيئية وتغير المناخ".

وأضاف، أن التوصيات والنتائج التي سيتم التوصل إليها خلال أيام المنتدى ستعمل على تعزيز التعاون في مجال الطاقة الاستراتيجي وبناء مستقبل مزدهر.

المصدر: RT