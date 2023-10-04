الإعلان عن برنامج "يوم الشباب" خلال منتدى أسبوع الطاقة الروسي-2023

أعلن القائمون على منتدى "أسبوع الطاقة الروسي" الذي ستعقد فعالياته في موسكو، عن برنامج "يوم الشباب" الذي ستشهده فعاليات المنتدى.

وأشار القائمون على المنتدى إلى أنه وفي 13 أكتوبر الجاري سيشهد المنتدى فعالية "يوم الشباب" التي سيشارك فيها أكثر من 1500 شاب وشابة من المهنيين وطلاب الجامعات والمعاهد والمهتمين بمجال الطاقة، وسيحضر الفعالية ممثلون عن الهيئات الحكومية وممثلون عن الشركات الصناعية والمؤسسات التعليمية والجامعات".

وسيتضمن برنامج الفعالية أحداثا مخصصة لتعريف المشاركين على منشآت الوقود والطاقة، وسيتم تشكيل لجان من الشباب لإرسالهم إلى تلك المنشآت العام القادم، كما سيتبادل الحاضرون آرائهم حول مواضيع الطاقة.

وستعقد جمعية "المعرفة" الروسية خلال الفعالية جلسة حوارية بعنوان "الطاقة-2035: مستقبل القطاع"، سيشارك فيها نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، ورؤساء الشركات والمنظمات الرائدة في روسيا، وعدد من الشخصيات الشبابية الرائدة في مجال الطاقة، وسيناقش المشاركون في الجلسة آفاق تطوير مجمعات الوقود والطاقة في روسيا، وعددا من المواضيع الأخرى.

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وحول الموضوع قال رئيس جمعية "المعرفة" الروسية، مكسيم درفال: "اليوم من المهم بشكل خاص الحديث عن التحديات والفرص الحديثة في قطاع الطاقة وأهميته لتنمية روسيا، يسعدني أن جمعيتنا ستشارك هذا العام أيضا في منتدى أسبوع الطاقة الروسي، وفي اليوم المخصص للشباب في المنتدى سننظم سننظم جلسة عامة بمشاركة الشخصيات البارزة في مجال قطاع الطاقة، لنعرف الحضور على الوضع الحالي لقطاع الطاقة ومستقبله، سيكون هناك الكثير من المعلومات المثيرة للاهتمام، والتي أنا متأكد من أنها ستساهم في تكوين الثقافة العلمية والتقنية لدى شبابنا".

وتعقد فعاليات منتدى "أسبوع الطاقة الروسي" في موسكو هذا العام في الفترة ما بين 11 و13 أكتوبر الجاري، وتنظمها مؤسسة "Roscongress" ووزارة الطاقة الروسية بدعم من حكومة موسكو.

المصدر: RT