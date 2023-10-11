 
مباشر
عاجل
كتائب القسام تعلن توجيه ضربة صاروخية كبيرة إلى عسقلان ردا على تهجير المدنيين من غزة

الأمير عبد العزيز بن سلمان يتفقد الشركات المشاركة في منتدى "أسبوع الطاقة الروسي"

مال وأعمال

الأمير عبد العزيز بن سلمان يتفقد الشركات المشاركة في منتدى 
Sputnik
نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك ووزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/w7gx

أجرى وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان جولة في منتدى "أسبوع الطاقة الروسي"، تعرفها خلالها على الشركات المشاركة في الحدث.

إقرأ المزيد
بمشاركة الأمير عبد العزيز بن سلمان.. انطلاق منتدى
بمشاركة الأمير عبد العزيز بن سلمان.. انطلاق منتدى "أسبوع الطاقة الروسي" في موسكو

ورافق الأمير عبد العزيز بن سلمان في الجولة نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، حيث قدم شرحا تفصيليا عن الشركات المشاركة في المنتدى وأبرز مشاريعها.

وكان وزير الطاقة السعودي قد وصل إلى العاصمة الروسية موسكو اليوم للمشاركة في فعاليات وأنشطة المنتدى الدولي السادس "أسبوع الطاقة الروسي"، الذي انطلق الأربعاء في العاصمة بمشاركة واسعة من الخبراء والمسؤولين.

وتربط روسيا والسعودية علاقات استراتيجية وتاريخية ويتعاون البلدان في سوق النفط في إطار مجموعة "أوبك+"، حيث تتخذ المجموعة خطوات لبث الاستقرار في السوق الحيوية من الاقتصاد العالمي.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا