الأمير عبد العزيز بن سلمان يتفقد الشركات المشاركة في منتدى "أسبوع الطاقة الروسي"

أجرى وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان جولة في منتدى "أسبوع الطاقة الروسي"، تعرفها خلالها على الشركات المشاركة في الحدث.

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ورافق الأمير عبد العزيز بن سلمان في الجولة نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، حيث قدم شرحا تفصيليا عن الشركات المشاركة في المنتدى وأبرز مشاريعها.

وكان وزير الطاقة السعودي قد وصل إلى العاصمة الروسية موسكو اليوم للمشاركة في فعاليات وأنشطة المنتدى الدولي السادس "أسبوع الطاقة الروسي"، الذي انطلق الأربعاء في العاصمة بمشاركة واسعة من الخبراء والمسؤولين.

وتربط روسيا والسعودية علاقات استراتيجية وتاريخية ويتعاون البلدان في سوق النفط في إطار مجموعة "أوبك+"، حيث تتخذ المجموعة خطوات لبث الاستقرار في السوق الحيوية من الاقتصاد العالمي.

المصدر: RT