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ارتفاع أسعار الذهب الأسود مع استمرار المخاوف

مال وأعمال

ارتفاع أسعار الذهب الأسود مع استمرار المخاوف
Globallookpress
صورة تعبيرية
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صعدت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الأربعاء، وسط استمرار المخاوف في الأسواق حول إمدادات الخام في ظل الصراع المندلع في الشرق الأوسط.

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وبحلول الساعة 10:30 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.22% إلى 86.16 دولار للبرميل.

فيما صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.31% إلى 87.92 دولار للبرميل، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".

وأمس الثلاثاء تراجعت أسعار الذهب الأسود، لكن مزيج "برنت" أغلق فوق مستوى 87 دولارا للبرميل، حيث تراجع بنسبة 0.55% وأنهى التداولات عند 87.65 دولار للبرميل.

أما الخام الأمريكي فقد أغلق عند 85.97 دولار للبرميل بتراجع نسبته 0.45% عن سعر التسوية السابق.

المصدر: RT + بلومبرغ

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