ارتفاع أسعار الذهب الأسود مع استمرار المخاوف

صعدت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الأربعاء، وسط استمرار المخاوف في الأسواق حول إمدادات الخام في ظل الصراع المندلع في الشرق الأوسط.

إقرأ المزيد

وبحلول الساعة 10:30 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.22% إلى 86.16 دولار للبرميل.

فيما صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.31% إلى 87.92 دولار للبرميل، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".

وأمس الثلاثاء تراجعت أسعار الذهب الأسود، لكن مزيج "برنت" أغلق فوق مستوى 87 دولارا للبرميل، حيث تراجع بنسبة 0.55% وأنهى التداولات عند 87.65 دولار للبرميل.

أما الخام الأمريكي فقد أغلق عند 85.97 دولار للبرميل بتراجع نسبته 0.45% عن سعر التسوية السابق.

المصدر: RT + بلومبرغ