الرئيس الروسي: مدرسة الطاقة النووية الروسية لا منافس لها في العالم

أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بصناعة الطاقة النووية الروسية، وأشار إلى أن المدرسة الروسية للطاقة النووية ليس لها منافس في العالم.

وجاء تصريح الرئيس الروسي في كلمة ألقاها اليوم الأربعاء في الجلسة العامة لمنتدى "أسبوع الطاقة الروسي"، الذي انطلق اليوم ويستمر حتى 13 من أكتوبر الجاري.

وقال إن "مدرسة الهندسة الروسية لبناء وصيانة منشآت الطاقة النووية ليست قوية فحسب، بل ليس لديها أي منافس على المستوى العالمي".

كذلك أشار إلى الدور المتنامي للصناعة النووية في توازن الطاقة في البلاد، ووفقا للرئيس الروسي فإنها تمثل حوالي 20% من إجمالي الكهرباء في روسيا.

ولفت إلى أن خبراء شركة "روساتوم" الروسية يقومون حاليا ببناء 22 وحدة طاقة نووية خارج روسيا، وهو ما يمثل حوالي 80% من السوق العالمية.

وانطلقت في العاصمة الروسية موسكو اليوم فعاليات وأنشطة المنتدى الدولي السادس "أسبوع الطاقة الروسي"، والذي سينعقد حتى 13 من أكتوبر الجاري.

والموضوع الرئيسي للمنتدى هذا العام هو "الواقع الجديد للطاقة العالمية"، ويغطي الحدث مجموعة واسعة من المواضيع وبشكل تقليدي تطال القضايا الرئيسية لقطاع الطاقة العالمية: التحديات التي تواجه أسواق النفط، ومشاكل انتقال الطاقة وحماية المناخ، والتحول الرقمي لصناعة الطاقة، وتدريب الكوادر.

المصدر: RT