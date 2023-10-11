بوتين يتحدث عن قرار "غير حكيم" لألمانيا

أكد الرئيس الروسي أن دول الاتحاد الأوروبي تسببت في إلحاق الضرر بنفسها من خلال التخلي عن موارد الطاقة الروسية ووصف رفض ألمانيا شراء الغاز عبر "السيل الشمالي-2" بالتصرف "غير الحكيم".

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في كلمة اليوم الأربعاء في الجلسة العامة لمنتدى "أسبوع الطاقة الروسي" المنعقد في العاصمة موسكو: "يجب أن يكون المرء غبيا تمام حتى لا يدرك ذلك (تبعات التخلي عن الغاز الروسي)".

وأضاف، أن الاستهلاك العالمي لموارد الطاقة، بما في ذلك النفط، لم يتغير، لذلك فمن المستحيل الاستغناء عن الإمدادات من روسيا بصفتها لاعب رئيسي في سوق الطاقة العالمية.

ولفت بوتين إلى أن الأوروبيين يتكبدون تكاليف زائدة لشراء النفط والغاز وكنتيجة لذلك أصبح اقتصاد الاتحاد الأوروبي عند "مستوى الصفر".

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وعن إمدادات الغاز الطبيعي من روسيا إلى ألمانيا، قال بوتين، إن روسيا يمكنها أن تزود ألمانيا بـ27.5 مليار متر مكعب سنويا من خلال الأنبوب السليم (غير المتضرر) من "السيل الشمالي-2" يكفي "ضغط الزر".

واعتبر الرئيس الروسي أن رفض ألمانيا شراء الغاز الطبيعي من روسيا عبر "السيل الشمالي-2" بالتصرف "غير الذكي".

بوتين: النخبة الغربية أحدثت فوضى في سوق الطاقة العالمية

وقال بوتين، إن "نخب الدول الغربية جلبت من إجراءاتها (العقوبات) الفوضى إلى سوق الطاقة العالمية والآن يضطر المشاركون المسؤولون في السوق مثل روسيا العمل على تصحيح الوضع".

وأشار الرئيس الروسي إلى أن التداعيات السلبية لمثل هذه الخطوات المسيسة طالت الاقتصاد العالمي بأكمله.

وانطلقت في العاصمة الروسية موسكو اليوم فعاليات وأنشطة المنتدى الدولي السادس "أسبوع الطاقة الروسي"، والذي سينعقد حتى 13 من أكتوبر الجاري.

والموضوع الرئيسي للمنتدى هذا العام هو "الواقع الجديد للطاقة العالمية"، ويغطي الحدث مجموعة واسعة من المواضيع وبشكل تقليدي تطال القضايا الرئيسية لقطاع الطاقة العالمية: التحديات التي تواجه أسواق النفط، ومشاكل انتقال الطاقة وحماية المناخ، والتحول الرقمي لصناعة الطاقة، وتدريب الكوادر.

المصدر: RT