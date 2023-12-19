زيلينسكي يبرر فشل "الهجوم المضاد" بعدم "السيطرة على السماء"

صرح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، بأن أحد أسباب فشل "الهجوم المضاد" للقوات المسلحة الأوكرانية، هو انعدام القدرة على ضبط السماء.

وقال زيلينسكي للصحفيين: "نحن لا نسيطر على السماء، وليس لدينا ما يكفي من الأسلحة المناسبة".

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وكان القائد السابق لحلف شمال الأطلسي جيمس ستافريديس، قد صرح في وقت سابق أن السلطات الأمريكية أدارت ظهرها لفلاديمير زيلينسكي بسبب الهجوم الفاشل للقوات المسلحة الأوكرانية.

وأعلن فلاديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، أن هيئة الأركان العامة طلبت منه تعبئة ما بين 450 و500 ألف شخص إضافيا.

وأشار إلى أن مثل هذه التعبئة ستكلف الميزانية الأوكرانية 500 مليار هريفنا أوكرانية (نحو 13 مليار دولار).

وكان وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو قد أعلن يوم الثلاثاء، أن القوات المسلحة الأوكرانية خسرت 383 ألف عسكري بين قتيل وجريح منذ بدء العملية العسكرية الروسية في فبراير عام 2022، و159 ألفا منهم خلال الهجوم المضاد الذي أطلقه الجيش الأوكراني منذ يونيو الماضي.

المصدر: RT