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الكرملين: قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن مكافحة تمجيد النازية مهم للغاية

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الكرملين: قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن مكافحة تمجيد النازية مهم للغاية
Gettyimages.ru
أرشيف
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قال الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إن تبني الجمعية العامة للأمم المتحدة للقرار الروسي بشأن مكافحة تمجيد النازية هو خبر جيد، مؤكدا أن الكرملين يرحب به.

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الجمعية العامة للأمم المتحدة تتبنى قرارا روسيا بشأن مكافحة تمجيد النازية
الجمعية العامة للأمم المتحدة تتبنى قرارا روسيا بشأن مكافحة تمجيد النازية

وأضاف: "نرحب بكل من انضم إلينا. إنه موضوع هام للغاية، وخاصة في العالم الحديث، اعتماد مثل هذه البيانات مهم جدا".

ووافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الثلاثاء على مشروع القرار الروسي حول مكافحة تمجيد النازية. وصوتت 188 دولة بما فيها الصين والبرازيل وإسرائيل لصالح هذا القرار، بينما صوتت ضده الولايات المتحدة وكندا واليابان وألمانيا وأوكرانيا وامتنعت 14 دولة أخرى عن التصويت.

ويضم القرار 74 بندا تدين بشكل حاسم الحوادث المتعلقة بدعاية النازية. كما تدين الوثيقة نفي الهولوكوست ومحاولات عمله ومظاهر التعصب الديني أو الاضطهاد أو العنف ضد الأفراد أو المجتمعات على أساس الأصل العرقي أو الديني.

المصدر: rbc.ru

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