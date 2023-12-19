الجمعية العامة للأمم المتحدة تتبنى قرارا روسيا بشأن مكافحة تمجيد النازية

تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة فجر اليوم الأربعاء، قرارا قدمته البعثة الروسية الدائمة للجمعية العامة بشأن اتخاذ تدابير ملموسة لمكافحة تمجيد النازية وفقا لالتزامات القانون الدولي

وصوتت 118 دولة لصالح القرار، مقابل 49 دولة ضده، وامتنعت 14 دولة عن التصويت، وكانت روسيا والصين وإسرائيل من بين الدول التي صوتت لصالح القرار، ومن بين المعارضين الولايات المتحدة وأوكرانيا وبريطانيا وألمانيا.

ويوصي القرار الذي تمت الموافقة عليه من قبل اللجنة الثالثة للجمعية العامة، بأن تتخذ البلدان تدابير ملموسة ومناسبة، "وعلى وجه الخصوص في التشريع والتعليم، وفقا لالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، من أجل منع تحريف تاريخ ونتائج الحرب العالمية الثانية وإنكار الجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب المرتكبة خلال الحرب العالمية الثانية".

ويدين القرار بشدة الأحداث المتعلقة بتمجيد النازية والدعاية لها، ولا سيما نشر كتابات ورسومات مؤيدة للنازية، على النصب التذكارية لضحايا الحرب العالمية الثانية.

ويحث القرار الدول على القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري بجميع الوسائل المناسبة، بما في ذلك التشريعات إذا اقتضت الظروف ذلك.

وبالإضافة إلى ذلك، يدين القرار بشدة استخدام المواد التعليمية، وكذلك الخطابة في التدريس، التي تشجع العنصرية والتمييز والكراهية والعنف على أساس العرق أو الجنسية أو الدين أو المعتقد.

وكما أشارت نائبة الممثل الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة ماريا زابولوتسكايا في وقت سابق، فإن الدعم في الجمعية العامة للأمم المتحدة لقرار روسيا السنوي بشأن مكافحة تمجيد النازية آخذ في التزايد. وفي الوقت نفسه، أشارت إلى أن عددا من الدول الغربية لم تكن سعيدة بهذا الوضع منذ فترة طويلة.

المصدر: RT