الخارجية الروسية تدعو الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى التضافر في مكافحة النازية

أكد رئيس إدارة التعاون في مجال حقوق الإنسان بوزارة الخارجية الروسية، غريغوري لوكيانتسيف، أن مكافحة النازية تتطلب جهودا مشتركة لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والمجتمع الدولي.

وقال لوكيانتسيف في مؤتمر "النازية الأوكرانية في القرن الـ21: الجذور والفروع": "يمكننا أن نرى مثلا أوكرانيا ودولا أخرى وأوروبا والولايات المتحدة وكندا وغيرها، أنه لسوء الحظ، ظاهرة النازية لم تصبح جزءا من الماضي. هذه المشكلة راهنة وحديثة. ومن أجل ذلك ولحل هذه الآفة، هناك حاجة إلى تضافر مشترك لجهود جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بأسره".

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وأضاف أن "من يظن أنه يمكن حلها محليا هم على الأرجح لسذاجتهم مخطئون ".

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بعث بتحياته إلى المشاركين في المنتدى الدولي لمناهضة الفاشية المخصص لليوم الدولي لإحياء ذكرى ضحايا الفاشية، في الفترة من 12 إلى 13 سبتمبر في موسكو، مشددا على ضرورة توحيد القوى لمواجهة إعادة كتابة التاريخ واستئصال إيديولوجية التعصب.

المصدر: RT