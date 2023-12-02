 
مباشر

زاخاروفا: واشنطن تشكو من "معادة السامية" وتبيح للنازيين بالتظاهر أمام البيت الأبيض

أخبار روسيا

زاخاروفا: واشنطن تشكو من
Globallookpress
الرئيس جو بايدن ينظر من نافذة البيت الأبيض
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wj0p

أكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن منظمي المسيرة جماعات تنتمي إلى اليمين المتطرف من أتباع ومتواطئين مع نظام كييف.

وكتبت زاخاروفا في قناتها على "تلغرام" أن الولايات المتحدة تلاحظ النمو في المشاعر المعادية للسامية في بلادها، ولكنها في الوقت نفسه تسمح لمؤيدي النازية بالمسيرة مباشرة أمام البيت الأبيض.

إقرأ المزيد
ضابط أمريكي: واشنطن تسببت بأزمة أوكرانيا
ضابط أمريكي: واشنطن تسببت بأزمة أوكرانيا

ولفتت زاخاروفا إلى أن منظمي المسيرة التي قامت بها جماعات يمينية متطرفة، وترفع رموزا نازية مقابل مبنى البيت الأبيض هم أتباع ومتواطئون مع نظام كييف، والمؤيدان لتنظيم "القطاع الأيمن" المتطرف (المحظور في روسيا الاتحادية) رومان كاشبور، والناشطة ناتاليا شابورينسكايا.

وقالت زاخاروفا: "بينما هم في أمريكا يشكون من تزايد المشاعر المعادية للسامية في الآونة الأخيرة، والتي، بالمناسبة، تحدثت عنها في المؤتمر الصحفي، في الواقع، في الحديقة أمام البيت الأبيض، يقف ممثلو هيكل معروف بمعاداة السامية الأكثر تطرفا وكراهية لليهود وغيرها من أنواع التعصب العنصري والكراهية على أسس عرقية".

وبيّنت أن الأيديولوجية النازية "ازدهرت بكامل أوجها بدعم ومباركة السلطات الحكومية الأمريكية".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا