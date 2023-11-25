نائب بولندي منتقدا سلوك الأوكرانيين: الغريزة النازية تستيقظ لديهم في أول خلاف

هاجم النائب في البرلمان البولندي، فيتولد تومانوفيتش، الأوكرانيين منتقدا سلوكهم، قائلا إن غريزة النازية تستيقظ لديهم في أول اختلاف معهم.

وقال النائب من "الحزب الكونفدرالي" في صفحته على منصة "X"، معلقا على مقطع فيديو تم تصويره على الحدود بين أوكرانيا وبولندا، "يكفي عدم الاتفاق مع الوضع المميز لشركات النقل من أوكرانيا والاحتجاج على إزالة البولنديين من قائمة الانتظار الإلكترونية حتى تستيقظ غريزة بانديرا لدى الأوكرانيين".

ويظهر الفيديو الذي نشره، والذي تم تداوله سابقا على شبكات التواصل الاجتماعي، سائقي شاحنات أوكرانيين وهم يتجادلون مع الشرطة البولندية، عند نقطة تفتيش كورشوفا الحدودية، ويرددون شعارات مسيئة للبولنديين، يطالبون بقتلهم.

وقام سائقو الشاحنات البولندية خلال الأسابيع الخيرة بإغلاق نقاط التفتيش الخاصة بشاحنات النقل على الحدود مع أوكرانيا.

وطالب سائقو الشاحنات البولندية باستعادة نظام التصاريح الذي تم إلغاؤه سابقا للناقلات التجارية الأوكرانية مع استثناءات المساعدات والإمدادات الإنسانية للقوات الأوكرانية، وتعليق تراخيص الشركات التي تم إنشاؤها في أوكرانيا بعد فبراير 2022، وتفتيشها، وفصل طوابير النقل الفارغة والمحملة.

المصدر: نوفوستي