شركات النقل البولندية تحتج وتغلق الطريق الحدودي المستخدم لنقل المعدات العسكرية إلى أوكرانيا

نقلت وكالة أنباء "أونيان" البولندية عن متطوعين وناشطين أوكرانيين أن توريد الشحنات العسكرية والسلع الحيوية إلى أوكرانيا قد توقف بسبب احتجاج شركات النقل البولندية وغلق حدود البلدين.

وفي وقت سابق أفادت الأنباء أن شركات النقل البولندية لا تزال تسمح بدخول البضائع الإنسانية والعسكرية إلى أوكرانيا.

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وأضافت الوكالة في بيانها على "تلغرام" أن "شركات النقل في بولندا تحظر إيصال المعدات العسكرية وغيرها من الواردات الحيوية إلى أوكرانيا".

وتابعت الوكالة أن آلاف الشاحنات المحمّلة بالوقود والطائرات بدون طيار وأجهزة التصوير الحراري والإمدادات الطبية، متوقفة على الحدود الأوكرانية - البولندية.

وتفيد التقارير أن مكونات أجهزة الكشف عن الطائرات بدون طيار لا يمكنها أيضا عبور الحدود، مما يمنع الأوكرانيين من الاستمرار في إنتاج المعدات القيّمة.

تجدر الإشارة إلى أنه قبل نحو أسبوعين، قامت شركات النقل البولندية بإغلاق نقاط التفتيش الخاصة بالسيارات على الحدود مع أوكرانيا.

وفي معرض مطالباتهم، يؤكدون على إعادة نظام التصاريح الذي تم إلغاؤه سابقا للناقلات التجارية الأوكرانية، مع استثناءات للمساعدات الإنسانية والإمدادات المخصصة للقوات الأوكرانية، وتعليق تراخيص الشركات المنشأة في أوكرانيا بعد فبراير 2022، وتفتيشها، وفصل أرتال العربات الفارغة عن المركبات المحمّلة.

المصدر: نوفوستي