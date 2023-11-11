مكتب زيلينسكي يتوقع مشاكل اقتصادية جديدة مع الاتحاد الأوروبي

توقع ميخائيل بودولياك، نائب رئيس مكتب فلاديمير زيلينسكي، مشاكل اقتصادية جديدة مع دول في الاتحاد الأوروبي بسبب تضارب المصالح الاقتصادية.

ووفقا لبودولياك، فإن مثل هذه النزاعات "طبيعية" بالنسبة لدول الاتحاد الأوروبي وسيتعين على كييف تعلم كيفية حلها أثناء عملية التفاوض.

وأضاف: "مثل هذه المشاكل تحدث دائما. وسوف تحدث ليس فقط مع بولندا، بل مع أي دولة، وستظل أوروبا تحاول حماية منتجها الوطني".

في وقت سابق أفيد أن شركات الطيران البولندية أغلقت مداخل نقاط التفتيش على الحدود مع أوكرانيا. ونتيجة لذلك، تشكلت اختناقات مرورية على الجانب البولندي من المركبات الثقيلة وصل طولها إلى 40 كيلومترا.

المصدر: نوفوستي