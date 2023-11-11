زاخاروفا تعلق على تصريح بوريل بشأن استحالة تحقيق كييف نصرا في المستقبل القريب

علقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على تصريحات رئيس الدبلوماسية الأوروبية، جوزيب بوريل، التي اعترف فيها باستحالة انتصار أوكرانيا على روسيا في مستقبل منظور.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، إن تصريح رئيس الدبلوماسية الأوروبية قد يعني أن "الاتحاد الأوروبي اعترف رسميا بانتصار روسيا".

وفي وقت سابق، قال بوريل متحدثا أمام مؤتمر حزب الاشتراكيين الأوروبيين، إن أوكرانيا لن تكون قادرة على هزيمة روسيا "في المستقبل القريب".

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وتعليقا على ذلك قالت زاخاروفا في قناتها على "تلغرام"، "هل أفهم حقاً أن الاتحاد الأوروبي قد اعتبر رسميا روسيا منتصرة؟".

وفي وقت سابق، قال السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، ديمتري بيسكوف، إن الوقت قد حان لكي تفهم السلطات الأوكرانية أنها لن تكون قادرة على هزيمة روسيا في ساحة المعركة.

وفي نفس السياق قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في تصريح لقناة "بي بي سي" البريطانية، الأسبوع الجاري، إنه قد يحين يوماً ما وقتُ التفاوض حول أوكرانيا مع روسيا.

وأضاف ماكرون أن الوقت قد يحين "لمفاوضات نزيهة وجيدة وللعودة إلى طاولة التفاوض وإيجاد حل مع روسيا".

المصدر: نوفوستي