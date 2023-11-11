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بوريل: أوكرانيا لن تهزم روسيا في "المستقبل المنظور"

أخبار العالم

بوريل: أوكرانيا لن تهزم روسيا في
AP
مفوض السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل
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قال مفوض السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن أوكرانيا لن تتمكن من هزيمة روسيا في "المستقبل المنظور".

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وأضاف خلال مؤتمر حزب الشيوعيين الأوروبيين: "لدينا العديد من المشاكل، وتواجه أوروبا تحديا مزدوجا. أولا، أوكرانيا حيث لا نرى أي آفاق للنصر على روسيا في المستقبل المنظور، والتحدي الآخر الذي يواجه أوروبا، هو الوضع في الشرق الأوسط، الذي كان نتيجة للفشل السياسي والأخلاقي للمجتمع الدولي".

المصدر: نوفوستي

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