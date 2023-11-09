بيسكوف: حان الوقت ليفهم الجميع استحالة هزيمة روسيا

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إنه حان الوقت كي يفهم الجميع أنه من المستحيل هزيمة روسيا في ساحة المعركة.

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وأضاف بيسكوف على هامش المنتدى التاسع عشر للتعاون الإقليمي بين روسيا وكازاخستان: "حان الوقت ليفهم الجميع في كييف وواشنطن أنه من المستحيل هزيمة روسيا في ساحة المعركة".

وطلب أحد الصحفيين من بيسكوف التعليق على إعلان البيت الأبيض أن 96% من الأموال المخصصة لأوكرانيا قد تم إنفاقها، فأجاب: "لقد قرأت مؤخرا أن الولايات المتحدة تصرف ما يزيد عن 200 مليون دولار في الساعة خدمة لديونها... لن يكون لديهم ما يكفي من الورق لطباعة النقود".

المصدر: RT