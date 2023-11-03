البيت الأبيض يقلص حزم المساعدات العسكرية لأوكرانيا

قالت كارين جان بيير، السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، إن الولايات المتحدة قررت تقليص مساعداتها العسكرية المقدمة لأوكرانيا بسبب نفاد الأموال التي خصصها الكونغرس.

وأوضحت جان بيير، اليوم الجمعة: "لقد بدأنا في نقل شحنات أصغر من المعدات العسكرية لأوكرانيا من مخزون البنتاغون من أجل إطالة أمد قدرتنا على دعم أوكرانيا لأطول فترة ممكنة".

وفي الوقت نفسه، دعت جان بيير الكونغرس للموافقة بسرعة على طلب الرئيس جو بايدن للحصول على 60 مليار دولار إضافية، وإظهار أن “الولايات المتحدة تواصل دعم أوكرانيا بقوة”.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن واشنطن سترسل حزمة جديدة من المساعدات العسكرية إلى كييف تبلغ قيمتها حوالي 125 مليون دولار، موضحا أن الحديث يدور عن أسلحة سيتم إرسالها من ترسانات البنتاغون.

هذا وكاد طلب بايدن من الكونغرس المصادقة على تخصيص 24 مليار دولار لمساعدة أوكرانيا أن يتسبب في إغلاق الحكومة الأمريكية، ويعود السبب في ذلك لرفض أعضاء الكونغرس الجمهوريين تمرير الميزانية المتضمنة أموالاً لكييف.

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ونتيجة لذلك، تم اعتماد ميزانية مؤقتة مغفلا بندا يتعلق بدعم أوكرانيا.

من ناحية أخرى، فقد رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي منصبه لأن العديد من الجمهوريين اعتقدوا أنه أبرم صفقة سرية مع إدارة بايدن تتضمن تقديم أموال لكييف.

حاليا ليس لدى الولايات المتحدة أموال إضافية لكييف، والموجودات الحالية التي أُقرت سابقا، ستكون كافية للتمويل، على المدى القريب فقط.

ووفقا لتقارير إعلامية أمريكية، تخطت المساعدات العسكرية والاقتصادية والإنسانية التي قدمتها الولايات المتحدة لكييف حاجز الـ 100 مليار دولار.

المصدر: ريا نوفوستي