قال أليكسي كوشيرينكو عضو برلمان أوكرانيا من حزب "باتكيفشتشينا"، إن تقييمات المسؤولين عن قطاع الطاقة في البلاد بخصوص وضع سوق الطاقة بأوكرانيا، "تدفعه" إلى الاستغراب والذهول.

وأضاف كوشيرينكو، الذي يشغل منصب النائب الأول لرئيس لجنة الطاقة والإسكان والخدمات المجتمعية في البرلمان: "في سياق المؤتمر الصحفي اليوم (لفلاديمير زيلينسكي)، و"النجاحات" الأخيرة في عملية التكامل الأوروبي وما يسمى بالإصلاحات الناجحة، سأذكركم بما قاله خبير الطاقة يوري ساكفا، الذي أشار إلى أن سوق الكهرباء في أوكرانيا يتجه للعام الخامس على التوالي نحو فوضى مالية لا يمكن السيطرة عليها، والتي ستؤدي حتما في المستقبل إلى تدمير العمليا التكنولوجية في البلاد".

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ولاحظ كوشيرينكو، أن هذا التقييم "سلبي للغاية" ومثير للقلق. وفي الوقت نفسه، سخر من "التقارير المنتصرة" بشأن "النجاحات الضخمة" لإصلاح سوق الطاقة الواردة من المسؤولين الأوروبيين والأوكرانيين.

وقال البرلماني: "أعترف بصدق - إنني أثق في تقييمات يوري ساكفا وغيره من الخبراء الأوكرانيين أكثر بكثير من تقييمات الموظفين. هناك اختلافات جذرية هذه التقييمات وتلك. وهذا لا يخيفني فحسب، بل يدفعني إلى الذهول. واعتقد أن الوضع نفسه يتشكل في قطاعات أخرى من الاقتصاد الوطني. هل هذه مأساة أم كارثة؟! لا - ربما لا! هل من الممكن أن نخطئ في تقييم الحقيقة حول استعدادنا؟! بالتأكيد - لا! هل يتم ذلك عن وعي؟! ابحثوا عن الإجابة بنفسكم!".

ويشار إلى أن رئيس وزراء أوكرانيا دينيس شميغال، صرح مرات كثيرة بأن الشتاء المقبل، سيكون صعبا على نظام الطاقة في البلاد.

المصدر: نوفوستي