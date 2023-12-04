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جنرال ألماني يتنبأ بشتاء صعب لأوكرانيا

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جنرال ألماني يتنبأ بشتاء صعب لأوكرانيا
Sputnik
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صرح الفريق الألماني المتقاعد رولاند كاتر أن أوكرانيا ستواجه شتاء صعبا لأن روسيا تستخدم في عمليتها العسكرية الخاصة جميع أنواع الأسلحة القادرة على إلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية.

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وقال كاتر في بث قناة "Welt"، اليوم الاثنين: "تستخدم روسيا كل الأنواع من الأسلحة: المسيرات والمدفعية بعيدة المدى والصواريخ المجنحة... وهي تلحق أضرارا ضخمة".

وأضاف أن أوكرانيا يجب أن تكون مستعدة لانقطاعات الكهرباء والتدفئة، حيث أنه يمكن للجيش الروسي تدمير منشآت الطاقة الحيوية في جميع أنحاء البلاد.
المصدر: نوفوستي

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