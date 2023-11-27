ألمانيا تخصص قرضا بقيمة 24.5 مليون دولار لأوكرانيا بغية ترميم مرافق الطاقة

خصصت السلطات الألمانية من خلال بنك التنمية الألماني، 24.5 مليون دولار لأوكرانيا كي ترمم وتحمي مرافق الطاقة، حسبما أعلن ممثل شركة "أوكرينيرجو" الوطنية الأوكرانية فلاديمير كودريتسكي.

وكتب كودريتسكي عبر حسابه على فيسبوك: "خصصت الحكومة الألمانية قرضا بقيمة 24 مليون دولار من خلال بنك التنمية الألماني، فضلا عن نصف مليون دولار لتعزيز استقرار نظام الطاقة الأوكراني".

وأشار كودريتسكي إلى أنه سيتم استخدام الأموال المخصصة لاستعادة مرافق الجهد العالي، وكذلك لتعزيز التواصل الفني مع نظام الطاقة الأوروبي، مؤكدا أن قيمة قروض "أوكرينيرجو" بلغت أكثر من 220 مليون دولار من أموال القروض والمنح من ألمانيا فقط.

في وقت سابق، ذكرت الخدمة الصحافية للشركة أنها تلقت 76 مليون يورو من الحكومة الألمانية من خلال بنك التنمية الألماني، لحماية مرافق الطاقة وتركيب معدات جديدة وتحديث شبكات الطاقة على الحدود مع أوروبا.

المصدر: تاس