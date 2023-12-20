ما المميز في منظومات "بانتسير إس إم" الروسية المطوّرة؟

ذكرت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" أن منظومات "بانتسير إس إم" الصاروخية المطوّرة أثبتت فعاليتها في التعامل مع مختلف الأهداف الجوية أثناء العملية العسكرية الخاصة.

وحول الموضوع قال مصدر لوكالة "نوفوستي" الروسية:"الميزة الرئيسية في منظومات بانتسير إس إم الجديدة هي قدرتها على التعامل مع الأهداف الجوية على مسافات أكبر مقارنة بمنظومات بانتسير السابقة، ولديها نطاقات أكبر بكثير لكشف وتتبع وتدمير الأهداف، بما في ذلك الطائرات المسيرة الصغيرة وقذائف المدفعية الموجهة والأهداف البالستية العالية السرعة".

حصلت منظومات "بانتسير إس إم" المطوّرة على أنظمة جديدة تشمل رادارات متطورة لكشف الأهداف، ورادارات جديدة لمتابعة الهدف، ومنظومات بصرية إلكترونية جديدة.

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ويمكن لهذه المنظومات رصد الأهداف الصغيرة على مسافة تصل إلى 75 كلم، وزوّدت بصواريخ جديدة مضادة للأهداف الجوية، تفوق سرعتها سرعة الصوت ويمكنها إصابة أهدافها على مسافة تصل إلى 40 كلم.

المصدر: روسيسكايا غازيتا