روسيا تحمي مدرعاتها بمنظومات جديدة للحرب الإلكترونية

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين خلال مؤتمره الصحفي السنوي أن روسيا ستجهّز جميع مدرعاتها تقريبا بمنظومات الحرب الإلكترونية "Lesochek".

وفي إجابة على سؤال طرحه المراسل العسكري، دميتري كولكو خلال المؤتمر قال بوتين:"تعلم أنه تظهر العديد من الأشياء في مجال أنظمة الحرب الإلكترونية، ربما تعرف كل تسمياتها، وربما أفضل مني. Lesochek- هذه المنظومة الجديدة تثبت على جميع المركبات المدرعة تقريبا، وقدر الإمكان، وسنزيد أعداد هذه المنظومات بالطبع".

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد نشرت في وقت سابق مقطع فيديو يظهر مدرعة BMD-4M روسية مجهزة بمنظومة Lesochok المذكورة.

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ومنظومة Lesochok للحرب الإلكترونية هي عبارة عن جهاز تشويش محمول صغير يحمي الأفراد والمدرعات من خطر الألغام التي يمكن التحكم بها لاسلكيا، إذ يقوم بالتشويش على قنوات التحكم اللاسلكية، ويمكن تثبيت هذا الجهاز على أي سيارة أو عربة مدرعة، كما يمكن حمله في حقيبة على الظهر.

المصدر: روسيسكايا غلزيتا