بوتين: روسيا واحدة من زعماء الأغلبية العالمية

وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين روسيا بأنها "واحدة من زعماء الأغلبية العالمية"، مشيرا إلى أن الدبلوماسية البرلمانية تساهم أيضا في تعزيز سلطة البلاد.

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جاء ذلك خلال كلمة بوتين أمام مجلس المشرعين، حيث تابع: "في التسعينيات من القرن الماضي، وفي القرن الحادي والعشرين ساهم ممثلو مجلس الاتحاد، ومجلس الدوما، والزملاء من الأقاليم بشكل كبير في النهضة على المنصات الدولية بشجاعتهم ونشاطهم ومهنيتهم، وأود التأكيد على ذلك، حيث ساهموا بالتالي في التعزيز التدريجي والمتسق لسلطة ونفوذ بلدنا، وفي تعزيز المسار السيادي لروسيا كواحدة من زعماء الأغلبية العالمية، ورواد العملية الموضوعية لبناء عالم عادل ومتعدد الأقطاب".

جاء ذلك خلال تهنئة الرئيس لأعضاء مجلسي الاتحاد والدوما بمناسبة الذكرى الثلاثين لتأسيس الجمعية الفيدرالية الروسية، حيث عقد اجتماع مجلس المشرعين وهيئة رئاسة مجلس المشرعين بمناسبة الذكرى الثلاثين للجمعية الفيدرالية، ويضم مجلس المشرعين رئيسي مجلسي الاتحاد والدوما (فياتشيسلاف فولودين وفالنتينا ماتفيينكو على التوالي) ونوابهم ورؤساء اللجان المتخصصة وكذلك رؤساء البرلمانات الإقليمية.

المصدر: تاس