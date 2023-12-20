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رجل أعمال أمريكي يعترف بنقل معدات طيران أمريكية إلى روسيا

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رجل أعمال أمريكي يعترف بنقل معدات طيران أمريكية إلى روسيا
Gettyimages.ru
المحكمة العليا الأمريكية، الولايات المتحدة
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أفادت وزارة العدل الأمريكية بأن المواطن الأمريكي كيريل بويانوفكسي البالغ من العمر 60 عاما اعترف بتورطه في توريد معدات للطيران بشكل غير قانوني إلى روسيا.

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وأضافت الوزارة أن بويانوفكسي من ولاية كانساس يترأس شركة "KanRus Trading Company Inc"، مشيرة إلى أنه اعترف بذنبه في الاتهامات الموجهة إليه وعلى وجه الخصوص بتورطه في "مخطط لتهريب... معدات طائرات أمريكية إلى روسيا".

ويواجه بويانوفكسي عقوبة تصل إلى السجن 25 عاما. وسيتم إعلان الحكم بحقه في مارس القادم.

وأعلن مساعد وزير التجارة الأمريكي، ماثيو أكسلرود، في مارس الماضي عن اعتقال اثنين من المواطنين الأمريكيين بتهمة نقل تكنولوجيا الطيران إلى روسيا، دون تقديم أي تفاصيل أخرى حول المعتقلين.

المصدر: نوفوستي

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