"ها قد بدأوا.." تصرفات "الناتو" في فنلندا تثير الغضب

اثار مقطع فيديو تحية من "الناتو" بمناسبة أعياد الميلاد غضب الفنلنديين، حيث تنوعت تعليقاتهم بين السخرية والغضب والترقب لما ينتظر البلاد بعد انضمامها إلى الحلف.

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وكانت صحيفة Iltalehti قد نشرت خبرا عن فيديو تهنئة بمناسبة عيد الميلاد نشره حلف "الناتو" على شبكة التواصل الاجتماعي X، وفيه يتحقق أحد عسكريي الحلف من رخصة قيادة يولوبوكّي (شخصية سانتا كلوز أو بابا نويل في الثقافة الفنلندية)، وفي رخصة القيادة يتضح أن مكان إقامته القطب الشمالي، في حين أن يولوبوكّي في الثقافة الفنلندية يعيش في لابلاند على تلة كورفاتونتوري.

واشتكى القبطان الفنلندي أكو ساريلاينن على شبكة X من أن هذا الفيديو "ينشر دعاية أمريكية مفادها أن يولوبوكّي يعيش في مكان ما في القطب الشمالي، بينما يعلم الجميع أن منزل يولوبوكّي يقع بالفعل فوق الدائرة القطبية الشمالية في روفانيمي!"

وانتقد معلقون فنلنديون آخرون حلف "الناتو" لإهماله ثقافتهم، حيث كتب المستخدم فوجي: "لا تقلق. فلا يعرف الناس في أمريكا الشمالية موقع القطب الشمالي أكثر مما يعرفون عن موقع كورفاتونتوري أو فنلندا بالأساس".

بدوره اشتكى شروديروسجان قائلا: "من الواضح أن حلف (الناتو) قد بدأ بالفعل في السرقة منّا. دعونا نرى ما الذي سيأخذونه منّا بعد ذلك، أو ما الذي سيطلبونه".

وعلق مستخدم آخر: "في زمننا، لم يُطلب من يولوبوكّي أي وثائق ثبوتية لعبوره".

المصدر: Iltalehi