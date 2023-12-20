زاخاروفا: تكامل روسيا وبيلاروس الرد الأمثل على أنشطة الناتو

صرحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بأن تكامل روسيا وبيلاروس وتنميتهما سيكونان رد البلدين على سياسات دول الناتو.

وقالت زاخاروفا في تصريح لقناة "بيلاروس 1"، ردا على سؤال حول الإجراءات المحتملة من قبل روسيا وبيلاروس ردا على خطاب وأنشطة الدول الغربية، إن "هذا أمر ممكن وضروري. ونحن نقوم بذلك".

وأوضحت أنه يجري "تعزيز بيلاروس وروسيا كدولتين لهما سيادة واستقلال، وتعزيز التكامل في إطار الدولة الاتحادية"، مضيفة أن "هذه هي المهمة الأولى التي أعتقد أننا نتعامل معها جيدا".

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ولفتت إلى العمليات السلبية داخل حلف الناتو، مثل "عدم انسجام الأعمال بين من يدعون أنهم حلفاء، وعدم وجود التضامن فيما بينهم، هناك فقط إدارة من خلال الأوامر وعدم فهم وضعهم"، مشيرة إلى الأزمة الاقتصادية والمواجهات الداخلية في كل دولة من دول الحلف.

وتوقعت أن "التوترات الداخلية في الناتو ستزداد، ونضيف إلى ذلك الاتحاد الأوروبي أيضا الذي أصبح تابعا للحلف ولعقليته العدوانية... "، معتبرة أنه من المستحيل تصحيح هذا المسار.

وأضافت أنه من الواضح أن "بناء الاقتصادات الخاصة والمجال الإنساني الخاص والأنظمة المالية مع إدراك أن المجتمع الغربي نشر الأسلاك الشائكة حول نفسه وأشعل العقلية العدوانية في الداخل".

وقالت إن الغرب يتبع النهج العدائي ليس فقط تجاه روسيا وبيلاروس وفنزويلا والصين، مضيفة أن "هذه قضية هيكلية. وهم سيكنون نفس الكراهية ونفس العداء في أي حال، حتى إذا دار الحديث عن المنافسة وليس عن الخطر".

وتابعت: "لم يهددهم أحد، وهم يكرهون كل من ينافسهم وكل من لا يتبعهم ولا يرضخ للضغوطات".

وأكدت في معرض حديثها عن الردود على السياسات الغربية أن "التنمية فقط، في الداخل وفي إطار التكامل، وعلاقات الشراكة والصداقة المستقرة مع تلك الدول التي تشاركنا منطق رفض الضغوطات والإملاء والإمبريالية والاستعمار. وهذه الدول تمثل الأغلبية".

المصدر: نوفوستي