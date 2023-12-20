أعلن الصحفي يوليان ريبكي من صحيفة Bild الألمانية أن الأسلحة التي سلمها الغرب لأوكرانيا أظهرت عدم فاعليتها في منطقة النزاع المسلح.

وقال الصحفي إن الجيش الأوكراني يدق ناقوس الخطر بشأن مدافع الهاوتزر الغربية التي تتعطل نتيجة عدم تناسبها مع ظروف الحرب في أوكرانيا.

وقال في صفحته على شبكة X الاجتماعية :"اتصالاتي مع القادة في الجيش الأوكراني تشير إلى أن جميعهم يشكون من نوعية السلاح الغربي ويقولون إنهم لا يفتقرون إلى ذخائر المدفعية عيار 152 ملم و155 ملم فحسب بل و إلى مدافع حيث من الصعب إيجاد مدفع واحد جاهز تماما".

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وأضاف أنه اتضح أن منظومات المدفعية الغربية صارت غير جاهزة للنزاع المسلح الطويل الأمد ولا تصلح إلا لتنفيذ عمليات قصيرة.

يذكر أن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو سبق له أن أشار إلى أن المعدات الحربية الغربية التي زعمت الدعاية أنها ممتازة صارت في واقع الأمر بعيدة عن المثالية، ويمكن التأكد من ذلك من خلال الاطلاع على معروضات متحف غنائم الحرب.

أما المحلل العسكري الروسي فيكتور بارانيتس فقال إن المهندسين والجنود الروس قد بددوا أسطورة قدرة السلاح الغربي، وكشف الأمريكيون أنفسهم بوجود ثغرات ونقاط ضعف في منظوماتهم للدفاع الجوي والتي أظهرت عجزها عن التصدي للصواريخ الروسية الحديثة.

المصدر: روسيسكايا غازيتا