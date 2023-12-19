من بينها دبابات Leopard.. الدرونات الروسية تدمر آليات العدو في العملية العسكرية الخاصة (فيديو)

تداولت وسائل إعلام مقطع فيديو يظهر كيف تمكنت الدرونات الروسية من تدمير مجموعة من المدرعات المعادية خلال العملية العسكرية الخاصة.

وأشارت قناة "sudoplatov" على تليغرام إلى أن القوات الروسية المشاركة في العملية العسكرية الخاصة استخدمت درونات VT-40 لتدمير 10 مدرعات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ونجحت هذه الدرونات في تدمير أهدافها ليلا ونهارا.

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وتبعا لصحيفة "روسيسكايا غازيتا" كانت من بين الآليات التي تم استهدافها بالدرونات، مركبات قتالية لنقل المشاة، وناقلات جنود مدرعة، ودبابات T-72، ودبابات Leopard، ومدرعات СV-90 السويدية الصنع.

المصدر: روسيسكايا غازيتا