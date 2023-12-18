الجيش الروسي يتسلم مدرعة مجنزرة جديدة لإجلاء الجرحى

تسلمت وحدات الجيش الروسي مدرعات "بلاستون – إس إن" المجنزرة البرمائية المخصصة لإجلاء الجرحى من ميدان القتال.

وأفادت صحيفة "إزفيستيا" الروسية بأنه تم الكشف عن تلك المدرعات لأول مرة في منتدى "الجيش – 2023".

وقال المتحدث باسم "شركة " بلاستون، العربات البرمائية" في موسكو أنطون مارتينيوك إن بمقدور المدرعة نقل مجموعة تضم 8 أفراد، فضلا عن حمالتين لنقل الجرحى.

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وأضاف أن عربة "بلاستون" البرمائية حصلت على دروع خفيفة تتحمل الرصاص عيار 7.62 ملم الذي يطلقه رشاش "كلاشينكوف" أو قناصة "دراغونوف" من مسافة 100 متر.

والعربة ليس فيها سقف مدرع، وحل محله مشمع، ما يوفّر الإجلاء السريع لأفراد الطاقم والجرحى. ويتم تثبيت المشمع بواسطة قطع المغناطيس الحديدي الذي يسمح بالتخلص منه في حال التعرض لخطر.

ويشير الخبراء إلى أن العربة يمكن أن تعمل كذلك كناقلة جيدة للأفراد والذخائر والحمولة إلى الخط الأمامي. كما قال الأستاذ المساعد في جامعة "بليخانوف" الاقتصادية بموسكو العقيد ألكسندر بيريجييف إن غياب سقف مدرع في العربة يجعل تعرض الجنود للخطر أقل في حال إصابة العربة بلغم أو ذخيرة مدفعية، وقد تقذف بهم الموجة الصادمة الناتجة عن انفجار القذيفة أو اللغم ويمكن أن يبقوا بفضل ذلك على قيد الحياة.

وأوضح العقيد أن "بلاستون – إس إن" عربة هادئة لا تطلق ضجيجا، لذلك من الصعب اكتشافها وخاصة ليلا.

ويتم تصنيع هذه العربة بنسختين، الأولى، عربة مدرعة تستخدم لأغراض عسكرية. أما الثانية فهي عربة مجنزرة مدنية مع سقف مدرع.

المصدر: روسيسكايا غازيتا