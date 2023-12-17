روسيا.. تطوير "طلقة خارقة" للأسلحة الخفيفة

حصل معمل الأسلحة في مدينة تولا الروسية على براءة اختراع لطلقة جديدة مخصصة للأسلحة الخفيفة، ذات قدرة كبيرة جدا على الاختراق، وهي مخصصة لإصابة الأفراد والعربات غير المدرعة والخفيفة.

وجاء في شهادة براءة الاختراع أن الطلقة يمكن أن تستخدم في رشاش "كلاشينكوف" كذخيرة نبضية صغيرة العيار ذات قدرة متطورة على الاختراق، بما في ذلك اختراق دروع السترة المصفحة الفردية للجندي.

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ويتراوح طول الذخيرة بين 55 و63 ملم، والمقذوفة مصنوعة على شكل الزجاجة، أما الرصاصة ففيها قلب خارق للدروع ورأس مطولة انسيابية، فيما يبلغ عيار الذخيرة 6.02 ملم، ويمكن أن يتغير، لكن أبعاد الذخيرة تبقى كما هي.

ويشير المطورون إلى أن طلقة السلاح الخفيف الخارق يجب أن تحتل مكانة بين ذخائر العيارين 5.45 و7.62 ملم.

وفيما يتعلق بالعيار الأول فإن الذخيرة الجديدة لها مواصفات مميزة من حيث مسافة اختراق مكونات السترات المدرعة، أما بالنسبة للعيار الثاني فلها مواصفات أفضل لناحية الوزن والأبعاد والمردود.

المصدر: روسيسكايا غازيتا