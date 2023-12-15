منظومة "مدمر الدبابات" الروسية تقضي على الدبابات والمروحيات في ميدان القتال

نشرت وزارة الدفاع الروسية مؤخرا مقطع فيديو أظهر العمل القتالي لمنظومة "شتورم - إس" المضادة للدبابات والمروحيات التي أطلق عليها تسمية "مدمر الدبابات".

وقال مصدر في الجيش الروسي إن منظومة "شتورم - إس" بمقدورها تدمير كل الأنواع من المدرعات، بما فيه دبابات Leopard 2 الألمانية وChallenger 2 البريطانية، فضلا عن دبابات "أبرامز" الأمريكية التي نادرا ما تظهر في ميدان القتال. وأشار المصدر إلى قدرة "شتورم - إس" على إصابة الأهداف الجوية المحلقة على ارتفاع منخفض، بما فيه المروحيات الحربية.

وتستطيع صواريخ المنظومة الروسية اختراق الدروع بسمك حتى 80 ملم.

فيما لا تخاطر الدبابات الغربية دخول المعركة المباشرة مع "مدمر الدبابات" الخطير كيلا تتعرض لإصابات فورية من قبل صواريخه الموجهة.

وفي حين تهرب "ليوبارد" و"أبرامز" من ميدان القتال بمجرد أن تظهر فيه "شتورم – إس" الروسية. يركز "مدمر الدبابات" على تدمير عربات "بي إم بي" مثل "برادلي – 2" الأمريكية والناقلات المدرعة الأخرى ومواقع المدافع والمخابئ والقوى البشرية.

لذلك فإنه يستخدم إلى جانب الذخائر الجوفاء المضادة للدبابات الصواريخ المزودة بالرؤوس القتالية الشديدة الانفجار.

وتم وضع "مدمر الدبابات" على منصة ناقلة "إم تي – إل بي" المجنزرة البرمائية. وتم تزويدها بـ12 صاروخا. وبلغ وزنها الإجمالي 12300 كلغ، سرعتها على الطريق المعبدة 60 كلم/ساعة، مخزونها القتالي 12 صاروخا موجها مضادا للدبابات، طاقمها 3 أفراد.

المصدر: روسيسكايا غازيتا