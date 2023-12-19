صحفي في"وول ستريت جورنال" يرشح بوتين للفوز بلقب الجيوسياسي الأول لهذا العام

اختار الصحفي الأمريكي جيرالد بيكر، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ليكون الفائز بلقب شخصية العام الجيوسياسية ، مشيرا إلى أن بوتين حقق نجاحا كبيرا خلال العام.

وكتب بيكر في مقالته التي نشرها في صحيفة "وول ستريت جورنال": "لست سعيدا بإعلان أن فلاديمير بوتين هو الفائز الجيوسياسي لهذا العام".

إقرأ المزيد

وأشار الصحفي إلى أن "فلاديمير بوتين حقق النجاح هذا العام، حيث فشل الهجوم المضاد الذي شنته كييف، وصمد الاقتصاد الروسي أمام العقوبات الغربية، وفي المقابل، بدأ موقف أوروبا يضعف، وتصدع الدعم الأميركي لكييف".

وفي وقت سابق، أدرجت مجلة "تايم" الأمريكية الرئيس بوتين ضمن قائمة المرشحين للحصول على لقب "شخصية العام".

وصنفت "تايم" بوتين كشخصية العام في عام 2007 وأدرجته باستمرار في قائمة أكثر 100 شخصية مؤثرة.

وفي عام 2022، اختارت مجلة تايم فلاديمير زيلينسكي الذي وصفته بـ"روح أوكرانيا" شخصية العام، إلا أنه غاب هذه المرة عن قائمة المرشحين.

ويعود تقليد اختيار شخصية العام، أي الشخص أو المجموعة أو الظاهرة التي كان لها التأثير الأعظم على العالم خلال الأشهر الـ 12 الماضية، إلى عام 1927.

المصدر: نوفوستي+ RT