مجلة "تايم" ترشح الرئيس بوتين لنيل لقب "شخصية العام"

رشحت مجلة "تايم" الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لنيل لقب "شخصية العام"، وضمت القائمة القصيرة 9 مرشحين بينهم الرئيس الصيني شي جين بينغ، وسيتم الإعلان عن الفائز يوم الأربعاء.

ومن بين المرشحين أيضا، الملك البريطاني تشارلز الثالث، ومغنية البوب ​​تايلور سويفت، وكتاب سيناريو وممثلون بارزون في هوليوود.

وقالت المجلة عن بوتين إنه واجه في عام 2023 تهديدا بسبب تمرد مجموعة "فاغنر"، لكنه في النهاية زاد من تعزيز موقفه.

وصنفت "تايم" بوتين كشخصية العام في عام 2007 وأدرجته باستمرار في قائمة أكثر 100 شخصية مؤثرة.

وفي عام 2022، اختارت مجلة تايم فلاديمير زيلينسكي الذي وصفته بـ"روح أوكرانيا" شخصية العام، إلا أنه غاب هذه المرة عن قائمة المرشحين.

ويعود تقليد اختيار شخصية العام، أي الشخص أو المجموعة أو الظاهرة التي كان لها التأثير الأعظم على العالم خلال الأشهر الـ 12 الماضية، إلى عام 1927.

المصدر: التايمز