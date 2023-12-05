بيسكوف: ترشيح بوتين للقب "شخصية العام" ليس مهما بالنسبة له

صرح الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأن دور فلاديمير بوتين في الشؤون الدولية استثنائي، وأن ترشيحه للقب "شخصية العام" غير مهم للرئيس الروسي.

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وفي تعليقه على قرار مجلة "Time" الأمريكية لترشيح الرئيس بوتين لنيل لقب "شخصية العام"، قال بيسكوف أمام الصحفيين، اليوم الثلاثاء: "لنرى. في أي حالة من الأحوال فإنه من الصعب تقدير دور بوتين في بلادنا وفي العالم. وهذا أمر واضح. بالطبع يلعب بوتين دورا استثنائيا في العالم".

وأضاف في الوقت ذاته أن هذا الترشيح ليس مهما بالنسبة للرئيس بوتين.

ونشرت مجلة "Time"، أمس الاثنين، قائمة مختصرة تضم تسعة مرشحين لنيل لقب "شخصية العام". ومن المتوقع أن يتم إعلان الفائز غدا الأربعاء.

ومن بين المرشحين الآخرين ملك بريطانيا تشالرز الثالث والدمية باربي من الفيلم الذي يحمل نفس الاسم والمطربة تايلور سويفت والرئيس الصيني شي جين بينغ ومطور "CHatGPT" سام التمان وغيرهم.

وتختار مجلة "Time" شخصية العام كل عام منذ عام 1927. وفي عام 2022 نال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي و"روح أوكرانيا" لقب "شخصية العام"، في عام 2021 - رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك.

المصدر: تاس