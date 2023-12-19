بوتين: أوكرانيا سلكت طريق الإرهاب بدعم أجهزة الاستخبارات الأجنبية

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن أوكرانيا سلكت علنا ​​طريق الدولة الراعية للإرهاب بدعم مباشر من أجهزة الاستخبارات الأجنبية.

وقال بوتين في رسالة مصورة بمناسبة يوم الأجهزة الأمنية الروسية: "نحن نعلم أن نظام كييف، بدعم مباشر من أجهزة المخابرات الأجنبية، قد سلك علانية طريق الأساليب الإرهابية، بل في الواقع إرهاب الدولة".

وأضاف: "ينفذ نظام كييف أعمال تخريب ضد الأهداف المدنية، والبنية التحتية للنقل والطاقة، بالإضافة إلى شن هجمات إرهابية تستهدف المدنيين والمسؤولين والشخصيات العامة في روسيا".

ودعا بوتين إلى تعزيز أعمال مكافحة الإرهاب في كافة المجالات، باستخدام مجموعة واسعة من القدرات التقنية والعملياتية، والتفاعل الفعال مع وزارة الدفاع والإدارات الأخرى.

وشدد على ضرورة قمع محاولات أجهزة المخابرات الأجنبية لزعزعة استقرار الوضع الاجتماعي والسياسي في روسيا وتقويض السلام المدني والوئام بين الأعراق، وأعرب عن ثقته في أن الأجهزة الأمنية لديها كل الفرص لحماية الوطن والمواطنين.

وقال مدير جهاز الأمن الفيدرالي ألكسندر بورتنيكوف، يوم الثلاثاء، في تعليق للقناة الأولى على هامش اجتماع موسع لمجلس إدارة وزارة الدفاع، إن كييف، على خلفية الإخفاقات العسكرية، بدأت في إرسال جواسيس ومخربين بشكل أكثر نشاطا إلى روسيا، وكذلك إقامة اتصالات "مع الأشخاص الموجودين على أراضينا من أجل إلحاق الأذى بنا كما يقولون في الخلف".

وأكد بورتنيكوف أن جهاز الأمن الفيدرالي يعمل بنشاط في تحديد هوية هؤلاء الأشخاص، ووفقا له، من الممكن أيضا التصرف بشكل استباقي. وأضاف مدير الجهاز أن العديد من نتائج هذا العمل لم يتم الإعلان عنها بعد، لكن بالتأكيد سيتم الحديث عنها لاحقا.

وتحتفل روسيا في 20 ديسمبر من كل عام، بـ "يوم الأجهزة الأمنية".

المصدر: RT