قال القائد الأعلى السابق للجيش الأمريكي في أوروبا الجنرال المتقاعد بن هودجز، إن أوكرانيا قد تحذو حذو ألمانيا النازية عام 1944 فيما يتعلق ببناء قوتها الجوية.

وأضاف الخبير في حديث على قناة Perun في موقع يوتيوب: "فكروا بما فعلته ألمانيا في عام 1944. بلغ إنتاج الطائرات الحربية لسلاح الجو الألماني ذروته في عام 1944. جاء ذلك بعد أكثر من عامين من القصف المستمر من قبل سلاح الجو الملكي البريطاني وسلاح الجو الأمريكي، والذي قام بقصف المدن الألمانية بشكل مستمر. ومع ذلك، ارتفع إنتاج الطائرات في ألمانيا. لذا أعتقد أن أوكرانيا يمكنها تكرار ذلك بنوع من الفعالية".

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ويعتقد هودجز أيضا أن القوات الجوية الأوكرانية، ستكون قادرة على استخدام مقاتلات إف-16 الأمريكية في الصيف المقبل، لكن قبل ذلك سيتعين عليها التغلب على العديد من العقبات.

وفي وقت سابق، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن موضوع اجتثاث النازية من أوكرانيا لا يزال آنيا وملحا.

وكانت هولندا والدنمارك أول من وافق على تزويد أوكرانيا بمقاتلات إف-16.

وأكد البيت الأبيض أن أوكرانيا ستتسلم هذه الطائرات المقاتلة من دول ثالثة بعد الانتهاء من تدريب طياريها.

المصدر: نوفوستي