صحفية أمريكية تكشف السلاح الذي ستستخدمه روسيا ضد "إف-16" في أوكرانيا

قالت الصحفية الأمريكية مايا كارلين، إن القوات الجوية الروسية ستستخدم مقاتلات الجيل الخامس من طراز "سو-57" ضد الطائرات الأمريكية من طراز "إف-16" في أوكرانيا.

وكتبت الصحفية في مجلة The National Interest: "بمجرد أن تبدأ أوكرانيا في استخدام طائرات إف-16، والتي من المتوقع تسليمها في الأشهر المقبلة، ستقوم روسيا على الأغلب باستخدام مقاتلاتها من طراز سو-57 كرد على ذلك".

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وذكرت الصحفية أن "سو-57" يمكنها أن تحمل ما يصل إلى ثمانية صواريخ جو-جو من طراز K-77M، وبفضل قدرتها على التعاون مع الرادارات الأرضية، ستتمتع المقاتلة الروسية بأفضلية على المقاتلة الأمريكية.

وكانت هولندا والدنمارك أول من وافق على تزويد أوكرانيا بمقاتلات إف-16.

وأكد البيت الأبيض أن أوكرانيا ستتسلم هذه الطائرات المقاتلة من دول ثالثة بعد الانتهاء من تدريب طياريها.

المصدر: نوفوستي