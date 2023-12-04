 
مباشر
عاجل
"أ ف ب": عشرات الدبابات الإسرائيلية تتوغل في جنوب قطاع غزة

صحفية أمريكية تكشف السلاح الذي ستستخدمه روسيا ضد "إف-16" في أوكرانيا

أخبار العالم

صحفية أمريكية تكشف السلاح الذي ستستخدمه روسيا ضد
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wj9p

قالت الصحفية الأمريكية مايا كارلين، إن القوات الجوية الروسية ستستخدم مقاتلات الجيل الخامس من طراز "سو-57" ضد الطائرات الأمريكية من طراز "إف-16" في أوكرانيا.

وكتبت الصحفية في مجلة The National Interest: "بمجرد أن تبدأ أوكرانيا في استخدام طائرات إف-16، والتي من المتوقع تسليمها في الأشهر المقبلة، ستقوم روسيا على الأغلب باستخدام مقاتلاتها من طراز سو-57 كرد على ذلك".

إقرأ المزيد
"إف- 35" الأمريكية تتفوق على "سو57" الروسية بالسعر فقط

وذكرت الصحفية أن "سو-57" يمكنها أن تحمل ما يصل إلى ثمانية صواريخ جو-جو من طراز K-77M، وبفضل قدرتها على التعاون مع الرادارات الأرضية، ستتمتع المقاتلة الروسية بأفضلية على المقاتلة الأمريكية.

وكانت هولندا والدنمارك أول من وافق على تزويد أوكرانيا بمقاتلات إف-16.

وأكد البيت الأبيض أن أوكرانيا ستتسلم هذه الطائرات المقاتلة من دول ثالثة بعد الانتهاء من تدريب طياريها.

المصدر: نوفوستي

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا